СБУ піймала вченого на спробі продати держтаємницю

У ході здійснення контррозвідувальних заходів СБУ припинено протиправні дії громадянина України, які могли завдати шкоди національним інтересам держави в оборонно-промисловій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, при спробі вивезення за кордон матеріалів, що становлять державну таємницю, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники спецслужби затримали працівника однієї зі столичних дослідних організацій.

Відлітаючи у закордонне відрядження у складі української делегації, науковець намагався вивезти секретні документи. Серед особистих речей зловмисник сховав флеш-карти з нотатками та знімками друкованих листів досліджень, та компакт-диски з інформацією технічного характеру.

Фахівці Державної служби експертного контролю встановили, що вилучені наукові матеріали відносяться до категорії технологій подвійного призначення – можуть бути використані як для цивільних, так і військових потреб. Відповідні відомості становлять державну таємницю, їхня передача та реалізація іноземній стороні здійснюється лише з дозволу державних органів через підприємство «Укрспецекспорт».

Кримінальна справа розслідувалася ГУ СБУ в м. Києві та Київській області за ч.1 статті 333 Кримінального кодексу України (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). На закритому засіданні Апеляційний суд Київської області визнав підсудного винним. У зв’язку зі щиросердним каяттям і співпрацею його зі слідством 67-річного вченого до місць позбавлення волі не відправлено, повідомили в прес-центрі СБУ.