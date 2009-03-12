Кораблі Чорноморського флоту проводять навчання у Криму

Кораблі і підрозділи берегових військ Чорноморського флоту Російської Федерації до 13 березня у Криму на полігонах бойової підготовки відпрацьовують завдання у рамках заліково-тактичних навчань.

Як повідомили УНІАН у Службі інформації і громадських зв`язків ЧФ РФ, у морі діють флагман флоту – гвардійський ракетний крейсер «Москва», великий протичовновий корабель «Керч», сторожові кораблі «Ладный» і «Сметливый». «Бойові одиниці виконують спільні залікові бойові вправи. Зокрема, заплановані артилерійська стрільба і стрільба зенітно-ракетними комплексами по надводних морських і повітряних цілях», - йдеться у повідомленні.

На полігоні бойової підготовки артилерійську стрільбу по щиту і пуски зенітних ракет виконують ракетний корабель на повітряній подушці «Бора» і малий ракетний корабель «Міраж».

У районі морського десантного полігону «Опук» великі десантні кораблі «Ямал» і «Азов» відпрацьовують «елементи другого курсового завдання». «Зокрема, кораблям належить відпрацювати виконання артилерійської стрільби і провести тактико-стройове заняття з особовим складом і технікою бригади морської піхоти Чорноморського флоту», - зазначається у повідомленні.

На полігоні «Опук» особовий склад десантно-штурмового батальйону, самохідно-артилерійського дивізіону, інженерно-десантної роти й інших підрозділів бригади морської піхоти ЧФ РФ продовжують виконання завдань за планами польового виходу.