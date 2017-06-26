Екс-начальника податкової Харківщини Денисюка залишили під арештом

Апеляційний суд Києва залишив незмінною міру запобіжного заходу колишньому начальнику ГУ Міністерства доходів і зборів України в Харківській області Станіславу Денисюку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відповідне рішення сьогодні, 26 червня, ухвалив Апеляційний суд Києва.

Читайте також17 затриманих екс-податківців заарештовані зі збільшенням розмірів застав – Сарган

За відомостями прокуратури, відхиливши скаргу захисту екс-податківця, апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського райсуду Києва від 25 травня, яким Денисюку обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 100 млн 320 грн.

Суд також відхилив клопотання нардепа Михайла Добкіна про взяття Денисюка на поруки.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Україні силовики провели 454 обшуки в податкових інспекціях. Були затримані колишні керівники податкової Харківщини. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив про затримання колишнього голови податкової адміністрації в Харківській області Станіслава Денисюка. Пізніше Печерський райсуд Києва взяв його під варту та призначив йому заставу в 100 млн грн. 11 червня Денисюк, який утримується в Київському ізоляторі тимчасового тримання, оголосив безстрокове голодування.

Нагадаємо, що під час обшуку у затриманого екс-голови податкової адміністрації Харківської області Станіслава Денисюка знайшли золоті злитки, колекцію монет, 215 тисяч доларів, 115 тисяч гривень, 15,7 тисячі євро, швейцарські годинники, ікони, картини та інше цінності.