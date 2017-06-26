Екс-начальника податкової Харківщини Денисюка залишили під арештом
Суд відхилив клопотання нардепа Михайла Добкіна про взяття Денисюка на поруки.
Апеляційний суд Києва залишив незмінною міру запобіжного заходу колишньому начальнику ГУ Міністерства доходів і зборів України в Харківській області Станіславу Денисюку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відповідне рішення сьогодні, 26 червня, ухвалив Апеляційний суд Києва.
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За відомостями прокуратури, відхиливши скаргу захисту екс-податківця, апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського райсуду Києва від 25 травня, яким Денисюку обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 100 млн 320 грн.
Суд також відхилив клопотання нардепа Михайла Добкіна про взяття Денисюка на поруки.
Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Україні силовики провели 454 обшуки в податкових інспекціях. Були затримані колишні керівники податкової Харківщини. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив про затримання колишнього голови податкової адміністрації в Харківській області Станіслава Денисюка. Пізніше Печерський райсуд Києва взяв його під варту та призначив йому заставу в 100 млн грн. 11 червня Денисюк, який утримується в Київському ізоляторі тимчасового тримання, оголосив безстрокове голодування.
Нагадаємо, що під час обшуку у затриманого екс-голови податкової адміністрації Харківської області Станіслава Денисюка знайшли золоті злитки, колекцію монет, 215 тисяч доларів, 115 тисяч гривень, 15,7 тисячі євро, швейцарські годинники, ікони, картини та інше цінності.