Тоня Матвієнко показала свій медовий місяць в похмурому Лондоні (фото)
21:10, 26 червня 2017Суспільство
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Матвієнко і Мірзоян одружилися 15 червня.
Весільна церемонія пройшла в одному з ресторанних комплексів на березі Дніпра / Instagram
Подружня пара Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян, які нещодавно відгуляли весілля, відправилися в медовий місяць.
Матвієнко і Мірзоян одружилися 15 червня. Весільна церемонія пройшла в одному з ресторанних комплексів на березі Дніпра. На свято пара запросила лише найближчих друзів.
Закохані почали медовий місяця з Лондона.
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