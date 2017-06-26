Тоня Матвієнко показала свій медовий місяць в похмурому Лондоні (фото)

21:10, 26 червня 2017
Суспільство
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Матвієнко і Мірзоян одружилися 15 червня.

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Подружня пара Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян, які нещодавно відгуляли весілля, відправилися в медовий місяць.

Матвієнко і Мірзоян одружилися 15 червня. Весільна церемонія пройшла в одному з ресторанних комплексів на березі Дніпра. На свято пара запросила лише найближчих друзів.

Закохані почали медовий місяця з Лондона.

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Теги: #Матвієнко