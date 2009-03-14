Світові ціни на нафту знизилися
00:33, 14 березня 2009Суспільство
985 0
Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 13 березня на провідних нафтових біржах трохи знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в квітні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,93 (-0,16) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 46,25 (-0,78) дол./бар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter