Росія звернулася до України щодо зникнення двох своїх військових - прикордонники

Представники Російської Федерації звернулися до України з приводу зникнення двох своїх військових під час проведення навчань.

Про це у коментарі УНІАН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби, прес-секретар відомства Олег Слободян.

"Дійсно, на тій ділянці кордону, яка контролюється, тобто на східних рубежах, на Харківщині, ми отримали запит від російської сторони, де вони нас інформують про те, що в них загубилися під час тренувань двоє військовослужбовців прикордонної служби, і запитують, чи ми нічого не знаємо з цього приводу", - сказав Слободян.

Також він пояснив, чому російська сторона звертається до української на прикордонних пунктах в Харківській області, коли українською стороною затримано було двох російських військовослужбовців у Херсонській області.

"Тому що ми жодних контактів не підтримуємо із окупантами на херсонському напрямку", - сказав прес-секретар відомства.

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Як повідомляв УНІАН, голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко заявив, що у Херсонській області затримано двох військовослужбовців Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації.

"Сьогодні, 30 червня, близько 02.30, прикордонники Херсонського загону спільно із військовослужбовцями Збройних сил України, в Херсонській області на березі Перекопської затоки затримали двох невідомих осіб без документів та виявили човен, на якому останні причалили до берега", - повідомив Назаренко.

"Під час попереднього опитування встановлено, що затримані є військовослужбовцями прикордонної служби ФСБ РФ. З їх слів, вони, нібито, виконували роль учбових порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту, втратили орієнтування і таким чином опинилися на материковій частині України", - наголосив голова ДПСУ.

Також він додав, що стосовно затриманих громадян РФ проводяться визначені законодавством адміністративно-процесуальні дії.