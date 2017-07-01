За продаж дівчат на Кіпр і в Туреччину поліція затримала мешканку Миколаєва

Поліція затримала 24-річну місцеву жительку, яка підозрюється в організації постачання дівчат з метою сексуальної експлуатації на Кіпр і до Туреччини.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, жінку затримали 29 червня за місцем проживання.

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Також 29 червня в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці зупинили перед вильотом двох мешканок Києва та мешканку Миколаєва, які повинні були відправитися на "роботу" на Кіпр.

"Відразу після внесення штампа про перетин кордону у зеленій зоні оперативники і прикордонники не допустили посадки громадянок до літака і забрали їх з повітряного автобуса. Киянок правоохоронці передали працівниками Держприкордонслужби, а мешканка Миколаєва прибула з поліцейськими додому", - повідомили в поліції.

За даними відомства, упродовж тривалого часу оперативні співробітники миколаївського відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, документували злочинну діяльність 24-річної мешканки Миколаєва, яка поставляла дівчат для надання платних сексуальних послуг відпочивальникам на Кіпрі, отримуючи за це чималі кошти від іноземного покупця "живого товару".

"Свій "трудовий" стаж зловмисниця почала з банальної проституції, а згодом по "кар'єрних щаблях" доросла до «статусу» торговки людьми. Спочатку дівчина сама спробувала свої можливості за кордоном. Там вона зарекомендувала себе роботодавцю елітною «жрицею кохання», яка має власний індивідуальний підхід до кожного клієнта, тому з часом вирішила, що зможе осилити більш "відповідальні" обов'язки", - повідомили в поліції.

Повернувшись до Миколаєва, дівчина займалася пошуками "товару" серед повій, безробітних, малозабезпечених і таких, які перебували у вразливому стані.

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"Для "роботи" на Кіпрі проводився цілий "конкурсний відбір". Будь-хто потрапити на міжнародний ринок живого товару не міг. Ті, хто бажає скрасити дозвілля заможних відпочивальників, повинні були мати привабливу зовнішність і гламурний вигляд, а також відповідати будь-яким запитам клієнтів, навіть найбільш екстравагантним. Відверті фото дівчат, а пізніше і їх вміння спочатку оцінював іноземний роботодавець. Якщо такий "фейс-контроль" вони не проходили, то могли проявити себе в Туреччині, де вимоги були не так завищені", - повідомили в поліції.

У свою чергу мешканка Миколаєва рекламувала заробіток за кордоном і пропонувала заробити тільки за годину від 150 доларів США, 50 з яких потрібно було віддати роботодавцям.

"Встановлено, що повністю всі витрати на термінове оформлення документів і сам відпочинок брали на себе іноземці, так звана приймаюча сторона, що чекали прибуття товару. "Жриці кохання "працювали" від заходу до світанку, тому й прибутки мали колосальні", - повідомляє поліція.

Затриманій оголошено про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини".