У Львові та Харкові ліквідували мережі борделів: затримали 110 повій (фото)

Поліція ліквідувала у Львові та Харкові мережі борделів, які були завуальовані під стриптиз-клуби.

Читайте такожЗ Ради відкликали законопроект про легалізацію проституції

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України з посиланням на першого заступника голови Нацполіції – начальника кримінальної поліції Вадима Трояна.

За його словами, під час проведення санкціонованих обшуків затримано більше 110 молодих дівчат, переважна більшість з яких надавали сексуальні послуги за грошову винагороду.

Троян зазначив, що до проведення операції з припинення діяльності будинків розпусти були залучені оперативники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції та його територіальні підрозділи у Львівській, Київській, Харківській областях та місті Києві, слідче управління та прокуратура Львівської області.

У ході реалізації одночасно проведено 11 обшуків у Львові та Харкові. Вилучено кошти на суму близько 200 тис. грн, мобільні телефони та сім-карти, рекламна продукція, «чорна бухгалтерія» (записи щодо клієнтів та кількості отриманих коштів).

Правоохоронці встановили директорів, адміністраторів, касирів, а також обслуговуючий персонал будинків розпусти.

Зокрема, за даними Трояна, для налагодження ефективної роботи борделів, організатори переобладнали частину приміщень клубів під кімнати для надання інтимних послуг. У клубах діяла окрема власна валюта, яка в еквіваленті дорівнювала гривні. Вартість сексуальних послуг приблизно становила від тисячі до 3,5 тис. грн за годину. 40% цієї суми залишалося у повії.

Клієнтами виявлених борделів були переважно іноземці, серед них – велика кількість студентів вищих навчальних закладів.

На даний час проводяться подальші слідчі (розшукові) дії за ч. 2 ст. 303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).