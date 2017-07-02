У Києві зал заспівав замість російського співака, якого не пропустили через кордон (відео)

Російський музикант Дельфін не зміг взяти участь у фестивалі Atlas Weekend, який проходить у Києві. Виступ Дельфіна було заплановано на 1 липня, проте його не пустили в Україну.

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"Я був у Криму і мене не пустили в Київ. Є такий закон і він виконаний. Це все", - написав артист на своїй сторінці в Facebook.

Решта музикантів благополучно перетнули кордон. В результаті група виступала без вокаліста "у режимі караоке" - за музикантами був встановлений екран, на який проектувалися слова пісень.

На фестиваль через заборону перетинати український кордон після відвідин Криму не потрапив також співак Найк Борзов.

"Друзі, на превеликий жаль, ми не зможемо побачитись з вами на фестивалі Атлас у Києві. Нас не впустили на територію України. Прикро, що політики, забувши про людей, втручаються і в музичне життя своїх громадян. Сподіваюся, що незабаром ситуація зміниться і музика знову не буде знати кордонів", - прокоментував він ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, організатори Atlas Weekend раніше заявили в якості одного з хедлайнерів Івана Дорна, проте потім його прибрали зі списку артистів через скандали, які розгорілися навколо співака в останні кілька місяців. Зокрема, він назвав конфлікт на Донбасі "сваркою".

У підсумку Дорна помітили на фестивалі, коли він танцював у звукорежисерській будці.