"Ванюша б'є у барабанчик, каже, що твіти всі в л**ні": соцмережі відреагували на виправдальний вірш Дорна (відео)
Одні користувачі соцмереж підтримують Дорна, інші кажуть, що "віршами горю не допоможеш".
Користувачі соцмереж не залишили без уваги виправдальний вірш українського співака Івана Дорна:
#Дорн как бы намекает что ему тоже нужен безвиз— Цуг (@epic_engineer_) May 31, 2017
Ванюша б'є у барабанчик— Жека Колесник (@Kefirchik88) May 31, 2017
каже, що твіти всі в лайні,
знов "навоняв" нам, як кабанчик
щей описав себе в труні...
#дорн
Люди #лицеміри і #споживачі, сказали,що #Дорн поганий кричать #RIP , тут сказали хороший - полетіло #красава, а без #ЗМІ нє, не смекаєте?— Olga Grechka (@GrechkaKrupa) May 31, 2017
#дорн знову навоняв, ніяк не висмердиться— Добрий Звір (@dobryyzvir) May 31, 2017
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 31 травня Дорн опублікував відео, на якому декламує вірш і пояснює свою громадянську позицію. Відеозапис називається "11.04.17" - саме в цей день, 11 квітня, артист дав інтерв'ю росЗМІ, у якому назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами". Це викликало хвилю обурення в соцмережі.