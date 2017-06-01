"Ванюша б'є у барабанчик, каже, що твіти всі в л**ні": соцмережі відреагували на виправдальний вірш Дорна (відео)

11:24, 01 червня 2017
Суспільство
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Одні користувачі соцмереж підтримують Дорна, інші кажуть, що "віршами горю не допоможеш".

Дорн зачитав виправдальний вірш / Скріншот

Користувачі соцмереж не залишили без уваги виправдальний вірш українського співака Івана Дорна:

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 31 травня Дорн опублікував відео, на якому декламує вірш і пояснює свою громадянську позицію. Відеозапис називається "11.04.17" - саме в цей день, 11 квітня, артист дав інтерв'ю росЗМІ, у якому назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами". Це викликало хвилю обурення в соцмережі.

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Теги: #Дорн записав звернення#Дорн озвучив позицію