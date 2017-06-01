"Ванюша б'є у барабанчик, каже, що твіти всі в л**ні": соцмережі відреагували на виправдальний вірш Дорна (відео)

Користувачі соцмереж не залишили без уваги виправдальний вірш українського співака Івана Дорна:

#Дорн как бы намекает что ему тоже нужен безвиз — Цуг (@epic_engineer_) May 31, 2017

Ванюша б'є у барабанчик

каже, що твіти всі в лайні,

знов "навоняв" нам, як кабанчик

щей описав себе в труні...

#дорн — Жека Колесник (@Kefirchik88) May 31, 2017

#дорн знову навоняв, ніяк не висмердиться — Добрий Звір (@dobryyzvir) May 31, 2017

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 31 травня Дорн опублікував відео, на якому декламує вірш і пояснює свою громадянську позицію. Відеозапис називається "11.04.17" - саме в цей день, 11 квітня, артист дав інтерв'ю росЗМІ, у якому назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами". Це викликало хвилю обурення в соцмережі.