Іван Дорн після концерту в російському селі засвітився "біля гальорки" на фестивалі в Києві (відео)

Український співак Іван Дорн, який в минулі вихідні запалював на фестивалі "Дикая м'ята" в селі Бунирево Тульської області (РФ), відвідав музичний фестиваль Atlas Weekend в Києві.

Дорна помітила одна з відвідувачів заходу, в той час як він танцював у звукорежисерській будці.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Запального Дорна вам в стрічку", - зазначила блогер під ніком tonylungtax.

По всій видимості, Іван вирішив підтримати артистів свого лейблу, які вчора виступали на фестивалі Atlas Weekend. Співак активно підтанцьовував у звукорежисерській будці.

Раніше повідомлялося, що він там виступить на заході як хедлайнера, однак організатори, судячи з усього, прибрали його із заявленого списку артистів через скандали, які розгорілися довколо співака в останні кілька місяців.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, активісти вигнали Дорна з Одеси після його скандального інтерв'ю. Пізніше артист записав звернення, пояснив свою громадянську позицію.