У Житомирі суд заарештував підозрюваного у торгівлі боєприпасами із зони АТО

У Житомирі суд заарештував чоловіка, раніше затриманого за підозрою у торгівлі боєприпасами із зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Житомирського гарнізону, за клопотанням прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України 1 липня Корольовським районним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному, який 29 червня був затриманий правоохоронцями.

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«Зловмисник затриманий із можливістю внесення застави у розмірі 80 тис. грн», - повідомили в прес-службі.

Затриманому повідомлено про підозру у злочині за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, передача чи збут вогнепальної зброї бойових припасів, без передбаченого законом дозволу).

Як повідомляв УНІАН, 29 червня військова прокуратура Житомирського гарнізону спільно з СБУ затримала одного із учасників злочинної групи, який продавав боєприпаси, привезені ним із зони АТО.

Йдеться про ручні гранати Ф-1, набої калібру 5,45, 7,62 мм та 9 мм, які, за попередньою інформацією, постачалися на територію Житомирської області із зони проведення антитерористичної операції. Після чергового незаконного збуту бойових припасів зловмисника затримали у порядку ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) Кримінально-процесуального кодексу України.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників групи.