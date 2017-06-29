На Житомирщині військова прокуратура спільно з СБУ затримала одного із учасників злочинної групи, який продавав привезені із зони АТО боєприпаси

Військова прокуратура Житомирського гарнізону спільно з СБУ затримала сьогодні одного із учасників злочинної групи, який продавав боєприпаси, привезені ним із зони АТО Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Житомирського гарнізону,

Як зазначається у повідомленні, 29 червня військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України спільно із співробітниками Управлінням СБУ в Житомирській області затримано одного із учасників злочинної групи, який на території Житомирської області незаконно збував бойові припаси.

"Йдеться про ручні гранати Ф-1, набої калібру 5,45, 7,62 мм та 9 мм, які, за попередньою інформацією, постачалися на територію області із зони проведення АТО", - уточнив УНІАН заступник військового прокурора Житомирського гарнізону Олексій Рихлюк.

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Після чергового незаконного збуту бойових припасів зловмисника затримано у порядку ст. 208 ( затримання уповноваженою службовою особою) Кримінально-процесуального кодексу України.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників групи.

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