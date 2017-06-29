На Житомирщині військова прокуратура спільно з СБУ затримала одного із учасників злочинної групи, який продавав привезені із зони АТО боєприпаси
На даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників групи.
Військова прокуратура Житомирського гарнізону спільно з СБУ затримала сьогодні одного із учасників злочинної групи, який продавав боєприпаси, привезені ним із зони АТО Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Житомирського гарнізону,
Як зазначається у повідомленні, 29 червня військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України спільно із співробітниками Управлінням СБУ в Житомирській області затримано одного із учасників злочинної групи, який на території Житомирської області незаконно збував бойові припаси.
"Йдеться про ручні гранати Ф-1, набої калібру 5,45, 7,62 мм та 9 мм, які, за попередньою інформацією, постачалися на територію області із зони проведення АТО", - уточнив УНІАН заступник військового прокурора Житомирського гарнізону Олексій Рихлюк.
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Після чергового незаконного збуту бойових припасів зловмисника затримано у порядку ст. 208 ( затримання уповноваженою службовою особою) Кримінально-процесуального кодексу України.
На даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників групи.
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