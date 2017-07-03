Житомирська міськрада розгляне питання виділення родині загиблого полковника СБУ Возного трикімнатної квартири

Житомирська міська рада на найближчій сесії розгляне питання виділення родині загиблого в зоні АТО полковника СБУ Юрія Возного трикімнатної квартири. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, у Житомирі робоча група з розподілу житла для учасників АТО одноголосно підтримала виділення житла родині полковника СБУ Юрія Возного, який загинув внаслідок теракту в зоні АТО.

«Робоча група одноголосно підтримала рішення надати родині Юрія Возного трикімнатну квартиру. Переконаний, що це рішення також підтримають і депутати міської ради на найближчій сесії», - цитує прес-служба міськради Житомирського міського голову Сергія Сухомлина.

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Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 30 червня поховали на Смолянському кладовищі загиблого внаслідок підриву автомобіля на Донбасі полковника СБУ Юрія Возного. Родина загиблого попросила, щоби церемонія прощання із загиблим була приватною.

Президент України Петро Порошенко нагородив Возного орденом «За мужність» посмертно. У загиблого залишилися батьки, дружина, троє дітей: дві дівчинки 2004 і 2010 років народження та 1,5-місячний хлопчик. 41-річний Возний загинув 27 червня у Костянтинівському районі Донеччини під час виконання службових обов’язків.