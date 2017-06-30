Порошенко посмертно нагородив загиблих внаслідок підривів автомобілів полковників Шаповала та Возного

Президент України Петро Порошенко вирішив нагородити загиблих внаслідок підривів автомобілів офіцерів СБУ та ГУР Міноборони, зокрема полковника СБУ Юрія Возного – орденом «За мужність» третього ступеня, полковнику ГУР Міноборони Максима Шаповала присвоєно звання генерал-майора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час урочистого заходу з нагоди 25-річчя Асоціації міст України сьогодні в Києві.

«Щойно ми попрощалися зі справжніми українськими героями, які віддали життя у боротьбі проти російського агресора, за незалежність України, з нашу волю, за нашу свободу її громадян – з Максимом Михайловичем Шаповалом і Юрієм Віталійовичем Возним», - зазначив Порошенко.

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«Я прийняв рішення нагородити наших воїнів – на жаль, посмертно. Полковнику Шаповалу присвоєно звання генерал-майора, полковника Возного – нагороджено орденом «За мужність» третього ступеня», - заявив він.

«Нагороджено також офіцерів, поранених на Донбасі: старшого лейтенанта Дмитра Сергійовича Піддячного і лейтенанта Андрія Андрійовича Михайленка (медаллю «За військову службу Україні»)», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня на Донеччині внаслідок підриву автомобіля загинув один співробітник контррозвідки Служби безпеки України полковник Юрій Возний, четверо дістали поранення.

У той самий день внаслідок вибуху автомобіля в Києві загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал.