Вінський зібрався комусь віддати весь «неліквід»

Приклад Іллічівського морського торгового порту довів збитковість і неефективність укладених ІМТП договорів про спільну діяльність.

Як повідомили УНІАН у міністерстві, про це заявив у ході апаратної наради в понеділок міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, таким чином «прояснилася ситуація, й на прикладі Іллічівського порту ми перевіримо стан справ у всіх портах». При цьому міністр поставив завдання переглянути й згортати спільну діяльність в українських портах, «перевівши їх на прозорішу систему роботи».

«Я вважаю недоцільною спільну діяльність у портах», - заявив Й.ВІНСЬКИЙ.

Міністр також підкреслив необхідність, у зв`язку з впливом фінансової кризи на галузь у цілому, приватизації підприємств-боржників, підприємств-банкрутів тощо. «Ми повинні віддати весь неліквід. І паралельно все «живе» передати працюючим підприємствам галузі», - додав він.

За словами народного депутата України, члена парламентського комітету з питань транспорту та зв`язку Геннадія ЗАДИРКА, найбільш ефективним і прозорим механізмом співпраці в портах буде оренда. «Свого часу це була зручна форма діяльності (спільна діяльність – УНІАН), коли державна власність передавалося за безцінь, внаслідок чого порт фактично не отримував прибутку», - зазначив він. Водночас, за його словами, є приклади, хоча й поодинокі, коли спільна діяльність є ефективною. «Як тільки ведення бухгалтерії передається від порту підприємству, з яким укладено договір про спільну діяльність, – можна однозначно говорити про зловживання», - додав Г.ЗАДИРКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Мінтрансзв`язку повідомило, що урядова комісія, створена 12 лютого ц.р. за ініціативою міністра Й.ВІНСЬКОГО для аналізу роботи Іллічівського порту, в цілому підтвердила висновки КРУ Мінтрансзв`язку щодо неефективності договорів про спільну діяльність у порту.

Нагадаємо, міністерство надало комісії 34 питання для проведення перевірки.

Водночас, було ухвалено рішення продовжити перевірку ІМТП у розширеному складі комісії.

Як вважає член парламентського комітету з питань транспорту та зв`язку Г.ЗАДИРКО, висновків урядової комісії з перевірки ІМТП достатньо для звільнення його начальника Геннадія СКВОРЦОВА.