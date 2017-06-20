У Житомирі територіальні підрозділи поліції отримали 18 службових автомобілів

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Позашляховики призначені для забезпечення належної роботи груп швидкого реагування і допомагатимуть правоохоронцям вчасно прибувати до місць подій.

Захід пройшов за участі заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, начальника обласного ГУНП В’ячеслава Печененка, керівників Житомирщини та міста, депутатів, громадськості, журналістів.

Mitsubishi Outlander, отримані в рамках позабюджетної програми в рахунок оплати квоти за Кіотським протоколом. Автомобілі обладнані сучасною системою універсального управління з повним приводом, що робить їх зручними для використання у повсякденній роботі. Модель доукомплектована рацією, відеореєстратором, проблисковими маячками та системами зарядки акумуляторів. Крім того, в авто будуть встановлені планшети, куди надходитиме інформація зі служби «102».

Вручаючи ключі від новеньких авто керівникам відділів та відділень поліції, Фацевич зазначив, що ці автомобілі призначені для покращення ефективності роботи поліції і слугуватимуть для підвищення безпеки громадян.

«Ці машини будуть нести службу у сільській місцевості. Основне завдання, яке будуть виконувати поліцейські на цьому транспорті, - це захист та надання допомоги жителям Житомирщини. Ми крок за кроком розвиваємось, покращуємо технічний стан і укомплектованість поліції. А решта залежить від вас, поліцейські», - сказав він.

3 автомобілі Mitsubishi Outlander працюватимуть у Бердичівському, Коростенському та Новоград-Волинському районах, по два – у Коростишівському та Житомирському та по одному – у Малинському, Овруцькому, Олевському, Радомишльському та Чуднівському районах області.