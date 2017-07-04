Губернатор Вінничини прозвітував перед місцевими депутатами про досягнення облдержадміністрації у 2016 році
30 червня, під час 21 чергової сесії обласної Ради 7 скликання голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій представив депутатському корпусу регіону звіт про виконання облдержадміністрацією упродовж минулого року повноважень, делегованих їй обласною Радою.
Свою доповідь керівник ОДА побудував відповідно до визначених Стратегією розвитку Вінницької області шести основних пріоритетів. Однією з головних таких позицій, за словами Валерія Коровія, є забезпечення безпеки життєдіяльності населення області.
«Завдяки спільним зусиллям органів державної виконавчої влади, представницької влади, органів місцевого самоврядування базового рівня, нам вдалося, в дуже непростих умовах, на 100 % виконати військовий призов на строкову службу. Більше того, завдяки проведеній спільній роботі укладено контракти з 2 375 особами. Це втричі більше, ніж було в 2015 році», - відзначив голова облдержадміністрації.
За його словами, в минулому році 9 млн. гривень було спрямовано на фінансування заходів комплексної оборонно-правоохоронної програми у Вінницькій області. «Майже 1,6 млн. гривень спрямовано підрозділу «Ягуар», військовій частині 3008, і ми на сьогодні можемо говорити про те, що маємо абсолютно дієздатні підрозділи Національної гвардії, які гарантують безпеку жителів Вінницької області у межах визначених завдань. З огляду на те, що ми почали роботу з призову на строкову службу, була приділена особлива увага роботі Вінницького обласного військового комісаріату. Також ми максимально сприяли формуванню системи інженерних споруд у межах Могилів-Подільського прикордонного загону», - повідомив Валерій Коровій.
Ще 1,5 млн. гривень, за інформацією керівника ОДА, було спрямовано на підтримку заходів у сфері діяльності Національної поліції, в першу чергу, щодо проведення навчань і тренувань спеціальних підрозділів по боротьбі з тероризмом, а також створення центру інформаційної підтримки.
«У травні 2017 року ми провели штабне тренування на базі Могилів-Подільського прикордонного загону, де вперше поєднали роботу прикордонників, підрозділів Національної гвардії, Міністерства оборони, а також розгорнули підрозділи територіальної оборони, які були тимчасово мобілізовані», - відзначив Валерій Коровій. Відтак наголосив, що на базі цих тренувань сьогодні готується проведення навчань за участю всіх підрозділів у питаннях територіальної оборони в цілому по Україні.
Крім того, в контексті питань безпекового характеру, голова облдержадміністрації інформував про заходи із забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців та, відповідно до рішення сесії обласної Ради, здійснення компенсації вартості навчання воїнів АТО.