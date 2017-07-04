Губернатор Вінничини прозвітував перед місцевими депутатами про досягнення облдержадміністрації у 2016 році

Свою доповідь керівник ОДА побудував відповідно до визначених Стратегією розвитку Вінницької області шести основних пріоритетів. Однією з головних таких позицій, за словами Валерія Коровія, є забезпечення безпеки життєдіяльності населення області.

«Завдяки спільним зусиллям органів державної виконавчої влади, представницької влади, органів місцевого самоврядування базового рівня, нам вдалося, в дуже непростих умовах, на 100 % виконати військовий призов на строкову службу. Більше того, завдяки проведеній спільній роботі укладено контракти з 2 375 особами. Це втричі більше, ніж було в 2015 році», - відзначив голова облдержадміністрації.

За його словами, в минулому році 9 млн. гривень було спрямовано на фінансування заходів комплексної оборонно-правоохоронної програми у Вінницькій області. «Майже 1,6 млн. гривень спрямовано підрозділу «Ягуар», військовій частині 3008, і ми на сьогодні можемо говорити про те, що маємо абсолютно дієздатні підрозділи Національної гвардії, які гарантують безпеку жителів Вінницької області у межах визначених завдань. З огляду на те, що ми почали роботу з призову на строкову службу, була приділена особлива увага роботі Вінницького обласного військового комісаріату. Також ми максимально сприяли формуванню системи інженерних споруд у межах Могилів-Подільського прикордонного загону», - повідомив Валерій Коровій.

Ще 1,5 млн. гривень, за інформацією керівника ОДА, було спрямовано на підтримку заходів у сфері діяльності Національної поліції, в першу чергу, щодо проведення навчань і тренувань спеціальних підрозділів по боротьбі з тероризмом, а також створення центру інформаційної підтримки.

«У травні 2017 року ми провели штабне тренування на базі Могилів-Подільського прикордонного загону, де вперше поєднали роботу прикордонників, підрозділів Національної гвардії, Міністерства оборони, а також розгорнули підрозділи територіальної оборони, які були тимчасово мобілізовані», - відзначив Валерій Коровій. Відтак наголосив, що на базі цих тренувань сьогодні готується проведення навчань за участю всіх підрозділів у питаннях територіальної оборони в цілому по Україні.

Крім того, в контексті питань безпекового характеру, голова облдержадміністрації інформував про заходи із забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців та, відповідно до рішення сесії обласної Ради, здійснення компенсації вартості навчання воїнів АТО.