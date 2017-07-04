У Вінниці цього року почнуть практичну фазу будівництва кардіологічного центру - голова ОДА

Коментуючи під час звіту перед депутатами обласної Ради питання розвитку соціальної сфери краю, голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій акцентував увагу колег на результатах діяльності у галузі охорони здоров’я.

Читайте такожПредставники ОРДЛО заявили, що обговорюватимуть списки на звільнення тільки з Медведчуком

«В минулому році на медичну галузь додатково спрямовано 133,6 млн. гривень, що майже у 2 рази більше, аніж в попередній період. Лише по обласному бюджету ми, фактично, завершили будівництво хірургічного корпусу обласної лікарні ім. Пирогова, реконструкцію радіологічного та гінекологічного відділень обласного онкодиспансеру, приміщень відділення легеневого туберкульозу для дорослих «Фтизіатрія», реконструкцію обласної фізіотерапевтичної лікарні в місті Хмільник. Придбано пересувний мамограф «Квітка», вперше проведено операцію на відкритому серці, - повідомив керівник ОДА. – В цьому році приступаємо до практичної фази будівництва кардіологічного центру в місті Вінниця, що кредитується Світовим банком».

За його словами, область є лідером у процесі реімбурсації. На сьогодні до роботи у зазначеному проекті залучено 349 аптечних закладів, профінансовано 20,5 млн. гривень. «Програма рекомендує себе позитивно, і люди на неї позитивно реагують. І вже з 16 червня ми розпочали процедуру реімбурсації по інсуліну», - зазначив голова облдержадміністрації.

Серед пріоритетів на рік поточний керівник регіону окреслив створення відділення екстреної медичної допомоги та реконструкцію відділення анестезіології та інтенсивної терапії в обласній дитячій клінічній лікарні, а також введення в експлуатацію наприкінці серпня І черги хірургічного корпусу лікарні ім. Пирогова. За його словами, вже оголошено міжнародний тендер на придбання обладнання для нового корпусу на загальну суму 45 млн. гривень.

На розвиток освіти, повідомив Валерій Коровій, торік було спрямовано 183,8 млн. гривень, що в 2,2 рази більше за відповідний період. Особлива увага, підкреслив він, приділяється нині розвитку професійно-технічної освіти.

«Всі 22 інтернатні навчальні заклади системи освіти, які фінансуються з обласного бюджету, за минулий рік переведені на альтернативні джерела енергопостачання. Придбано 18 шкільних автобусів за рахунок субвенції та співфінансування місцевих бюджетів. Сьогодні активно працюємо над створенням 10 опорних шкіл в об’єднаних територіальних громадах», - інформував голова ОДА.

Торкаючись же питань культури, керівник Вінниччини нагадав, що минулого року у Теплицькому районі відкрито музей Миколи Леонтовича, а вже в поточному – проведено Міжнародний фестиваль оперного співу в Тульчині та започатковано в обласній філармонії роботу Вінницького симфонічного оркестру.