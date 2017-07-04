Влада Житомира підпише Меморандум про взаємодію із громадськими організаціями, до яких входять учасники АТО

Як передає кореспондент УНІАН, депутати міської ради 4 липня підтримали проект рішення про підписання Меморандуму про взаємодію та співробітництво із громадськими організаціями, до складу яких входять учасники АТО.

Громадські організації звернулися з такою ініціативою до керівництва міста, щоб налагодити співпрацю у сферах соціально-правового захисту учасників бойових дій та їх сімей, патріотичного виховання молоді, тощо.

Серед підписантів Меморандуму: ВПГО «Обласна спілка учасників та ветеранів АТО «СХІД» в м. Житомирі та Житомирському районі, ГО «Житомирська міська спілка ветеранів афганської війни» та інші.

Нагадаємо, у Житомирі спеціально створена робоча група вивчатиме питання про виділення земельних ділянок під будівництво житла для учасників АТО.