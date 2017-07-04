Влада Житомира підпише Меморандум про взаємодію із громадськими організаціями, до яких входять учасники АТО
Влада Житомира прийняла рішення про підписання Меморандуму про взаємодію та співробітництво із громадськими організаціями, до складу яких входять учасники антитерористичної операції.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати міської ради 4 липня підтримали проект рішення про підписання Меморандуму про взаємодію та співробітництво із громадськими організаціями, до складу яких входять учасники АТО.
Громадські організації звернулися з такою ініціативою до керівництва міста, щоб налагодити співпрацю у сферах соціально-правового захисту учасників бойових дій та їх сімей, патріотичного виховання молоді, тощо.
Серед підписантів Меморандуму: ВПГО «Обласна спілка учасників та ветеранів АТО «СХІД» в м. Житомирі та Житомирському районі, ГО «Житомирська міська спілка ветеранів афганської війни» та інші.
Нагадаємо, у Житомирі спеціально створена робоча група вивчатиме питання про виділення земельних ділянок під будівництво житла для учасників АТО.