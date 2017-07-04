Голова Одеської ОДА Степанов: "Самовільну забудову у прибережній зоні треба зносити"

Об’єкти самовільної забудови в Одеській області, особливо у прибережній зоні, потрібно зносити, і влада області знайде дієвий законний механізм для вирішення цього питання. Про це, як повідомляє веб-портал Одеської області, заявив голова облдержадміністрації Максим Степанов.

За останні півроку обласний департамент державної архітектурно-будівельної інспекції провів більше 600 перевірок об'єктів. Майже дві третини споруд зведені з порушеннями. За словами експертів, зазвичай, дуже складно знайти власника об'єкту та зобов'язати його за власні кошти знести будівлю, а самі перевірки можна ініціювати лише за відповідною скаргою. В результаті за часів незалежності на Одещині об’єкти самобуду майже не зносились.

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«Ми бачимо недосконалість законодавства, та мій обов'язок надати зміни до закону чи нормативно-правових актів, аби цей процес максимально спростити. У нас забудова, особливо в прибережній зоні, катастрофічна. Я гадаю, що там, де нема власника, якщо він переховується, але будівництво продовжується, то треба брати і зносити», - заявив Степанов.

Максим Степанов вже доручив зібрати всі відповідні матеріали щодо незаконних об’єктів, особливо на узбережжі, та надати скаргу в ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція), щоб провести перевірки. А також розробити альтернативний механізм демонтажу. Адже головна проблема - за чий рахунок це робити.

«Постає відразу питання: хто саме буде це зносити. Зараз будемо вирішувати. Я прихильник того, щоб це набуло системний характер, аби припинилась забудова прибережної зони, і щоб ми розібрались із тим, що вже збудовано. Я гадаю, ми знайдемо дієвий механізм», - зазначив очільник ОДА.