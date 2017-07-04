Знову помилилися: РосТБ видало архівне відео за недавній обстріл на Донбасі

Російське державне телебачення черговий раз використало відеозапис в сюжеті про конфлікт на сході України, який вводить в оману глядачів, передає Бі-бі-сі. Йдеться про сюжет "Донбас розстрілюють під фашистські марші з радянських гармат" в передачі "Вести недели", де кореспондент "Росії 1" звинувачує підконтрольних Києву військових з батальйону "Азов" у скоєнні військових злочинів.

Читайте такожДжемілєв: агресивна пропаганда РФ перевершує пропаганду радянського тоталітарного режимуВ сюжеті йдеться про обстріл контрольованого "ДНР" села Безіменне, який, за твердженням "Вестей недели", стався 9 травня і був "найжорстокішим" в цьому році. За словами кореспондента телеканалу Олександра Сладкова, "били по центру селища, де покладали квіти до пам'ятника воїнам, загиблим у Великій Вітчизняній війні".

Він також говорить, що для обстрілу використали стару радянську гармату. Його слова супроводжуються відеозаписом, на якому видно, як кілька людей стріляють з гармати, а голос говорить за кадром: "Ми стріляємо з гармати 43-го року по російських окупантах".

Крім того, в сюжеті демонструється інтерв'ю одного з бійців "Азова" з позивним Яр, який розповідає, що йому з товаришами по службі хотілося постріляти зі старої гармати і в підсумку це вдалося.

Однак на відео видно нестиковки - на кадрах з гарматою з підписом "Україна 9 травня 2017" на деревах зовсім немає листя, а на кадрах, де показано, як снаряди б'ють по селищу, всі дерева вже зелені.

По всій видимості, журналісти використовували для сюжету шестихвилинне відео, опубліковане 5 червня на Youtube-каналі, який підтримує сепаратистів. Запис названо ​​"Обстріл з 100 мм артилерії зондеркоманди "азов" Безіменного 9 травня 2017 р."

Телеканал "Росія 1" раніше вже потрапляв в скандали через використання недостовірних відеозаписів в сюжетах, які звинувачують українських військових у військових злочинах. Так, в травні 2014 року телеканал, демонструючи жорстокість українських військових, використовував відео 2012 року з Північного Кавказу. Тоді гендиректор інформаційного агентства "Росія сьогодні" і ведучий на "Росії 1" Дмитро Кисельов назвав це "випадковою помилкою".