З початку року ДПСУ заборонила в’їзд до України 70 артистам: список розширюватиметься

Держприкордонслужба України з початку року заборонила в'їзд до України 70 артистам, зокрема, тим, хто в обхід українського законодавства відвідав анексований Росією Крим. У службі уточнили, що список розширюватиметься.

Про це в коментарі Крим.Реалії розповів спікер українського прикордонного відомства Олег Слободян.

«Ми сподіваємося, що в нас інформації про тих чи інших артистів з'являтиметься більше. Я нагадую, що в нас на сайті є стоп-список, куди ми просимо повідомляти про тих, хто відвідував Крим. І я думаю, що якість фільтрації цієї категорії іноземців буде рости», – сказав він.

При цьому представник прикордонної служби України зазначив, що на цей момент у рамках відомства немає необхідності у створенні окремого підрозділу або посади для відстеження гастролерів із Росії, «механізм відпрацьований».

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Депутати Верховної Ради України зареєстрували проект закону, що обмежує гастрольну діяльність російських і українських артистів.

На думку авторів законопроекту, «російські гастролери, виступаючи на території України, зокрема, окупованій, відкрито підтримують окупацію України та приниження українського народу».

Виняток на в'їзд до України пропонують зробити для тих російських артистів, які в письмовому вигляді або публічно визнають Росію агресором, а також для тих, хто постійно проживає в Україні. Для порушників норм депутати пропонують передбачити відповідальність, в тому числі кримінальну.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.