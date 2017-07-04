Шкіряк про заборону на в'їзд російським артистам: "чистішим буде повітря"

Радник глави МВС Зорян Шкіряк прокоментував недопуск в Україну ряду російських виконавців, чиї виступи були раніше заплановані, повідомляє "112 Україна" .

"Я думаю, що чим жорсткіше діятиме СБУ в контексті заборони в'їзду тих російських співаків, які відвідували анексований Крим, незаконно перетнули кордон України, тим чистіше буде наше повітря від цієї російської гидоти. Тому в цій ситуації ми абсолютно чітко застосовуємо ті методи, які притаманні будь-якій цивілізованій країні, що перебуває в конфлікті з агресором, у збройному конфлікті. Я взагалі прихильник досить жорстких методів із забезпечення безпеки нашої держави, в тому числі через російських музикантів. Я радію, коли до України приїжджає Макаревич, Гребенщиков, але коли їде весь цей рашистський мотлох, який потім називає себе голубами миру, а по суті підтримує агресію, каже, що Крим російський, потім з'являється тут", - висловив свою думку Шкіряк.

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"Я зараз з радістю їжджу в машині слухаю українські станції, де чудова українська музика, де практично не звучить російський контент. Це дає можливість і нам розвиватися і, слава Богу, не знищувати мозок наших дітей", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україну заборонили в'їзд ряду російських музикантів. Серед них: Найк Борзов, Дельфін і Anacondaz.