До кінця року у Дніпрі капітально відремонтують 40 трамваїв і тролейбусів

Із початку року у Дніпрі капітально відремонтували 10 трамваїв і 6 тролейбусів. Загалом цьогоріч планують оновити 40 одиниць рухомого складу, повідомляє прес-служба Дніпровської мерії. Вагони, середній вік яких становить 20-30 років, лагодять за сучасними енергоощадними технологіями у Спеціалізованій вагоноремонтній майстерні КП «Дніпровський електротранспорт».

«Фактично, в цих умовах рухомий склад збирають наново. Минулого року, вивчивши вінницький досвід, я дав відповідне розпорядження – максимально наростити обсяги ремонту електротранспорту. Ми можемо проводити капітальний ремонт близько 40 вагонів. Після цього транспорт отримує новий вигляд. На наступний рік я поставив завдання вдвічі збільшити кількість капремонтів», – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час інспекції цехів із ремонту електротранспорту 5 липня.

За словами мера, нині тривають перемовини з міжнародними фінансовими інститутами про залучення західних кредитів для оновлення рухомого складу. Ремонтуватимуть не лише його, а й транспортну колію.

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Поки вагони відновлюють коштом комунального підприємства, частину прибутку якого забезпечує саме майстерня. Тут приймають замовлення й від інших українських міст, зокрема Києва та Харкова.

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Стіни та стелю тролейбусів і трамваїв вкривають антивандальним покриттям, у салонах встановлюють нові ергономічні сидіння, сучасні поручні та інформаційні табло. Системи освітлення та опалення – також нові та безпечні. На герметичність вагони перевіряють за допомогою унікальної системи «дощування».

Крім того, цього року у «Дніпровському електротранспорті» запустили власне виробництво гумових деталей для трамваїв і тролейбусів, що дає змогу скоротити витрати на ремонт. А ще тут є єдина в країні атестована мобільна лабораторія з діагностики елементів та вузлів рухомого складу.

Нагадаємо, цьогоріч мерія Дніпра придбає в лізинг 25 тролейбусів із низькою підлогою.