Пинзеник нарахував 75 мільярдів дефіциту бюджету

Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК заявляє про високий ризик монетарного фінансування дефіциту державного бюджету.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

При цьому В.ПИНЗЕНИК зазначив, що такі заходи призведуть до поглиблення економічної кризи.

«На жаль, у України є велика спокуса піти тупиковим шляхом, наслідком чого буде реальне падіння споживання, – сказав В.ПИНЗЕНИК. – Споживання не буде, тому що інфляція призводить до знецінення доходів людей, і не тільки доходів людей, але й доходів економіки. І тоді шлях виходу України з ситуації, що склалася, буде тривалішим і хворобливішим».

Екс-міністр фінансів підкреслив, що зумовлена емісійним покриттям дефіциту девальвація гривні стане черговою проблемою для української банківської системи, справитися з якою, можливо, вже не вдасться.

«Інфляція не вирішує проблеми, а навпаки – породжує нові, особливо проблеми для банківського сектору. Так, зумовлена емісійним фінансуванням дефіциту бюджету загроза девальвації призведе до ще більших проблем у банківському секторі, до ще жорсткіших випробувань цього сектору, включаючи власників депозитів», – зазначив В.ПИНЗЕНИК.

Він повідомив, що реальний фактичний дефіцит держбюджету України на сьогодні досягає 10% ВВП, або 75 млрд. грн.

«Дефіцит бюджету України досягає 10% ВВП. Якщо ви уважно подивитеся бюджет, то навіть у прийнятому бюджеті дефіцит становить 75 млрд. грн.: 31 млрд. грн. – цифра, яку ви бачите в перших рядках, і 44 млрд. грн. – це цифра, яка пов`язана з рекапіталізацією банківського сектору, – сказав В.ПИНЗЕНИК. – Завищення доходів, яке вже очевидно по доходах держбюджету, я оцінюю від 15 до 20 млрд. грн.».