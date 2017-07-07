В Одесі керівники найбільших портових операторів та агрокомпаній звернулися до влади

Сьогодні, 7 липня, на конференції Grain Ukraine в Одесі, керівники найбільших портових операторів та агропромислових компаній вийшли на сцену, щоб звернутися до президента, голови уряду, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і голови СБУ з вимогою покласти край практиці рейдерських атак і силового тиску правоохоронних органів на бізнес.

Приводом для цього стали чергові збройні обшуки, які вчора пройшли в офісах міжнародної компанії Risoil S.A. Генеральний директор представництва Risoil S.A. в Україні і співвласник терміналу Risoil S.A. Шота Хаджішвілі розповів, що правоохоронні органи тиснуть на бізнес з метою отримати відкупні.

«Не можна домовлятися, заплатив один раз – змусять заплатити в другій, третій і п'ятий», - заявив Шота Хаджішвілі.

Представники портової галузі відзначили, що в минулому році обшуки відбулися на 13 терміналах, і тільки дві компанії - «ТІС» і Risoil S.A - винесли проблему в публічну площину. На цьому тижні обшуки в компанії Risoil S.A поновилися.

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Позицію бізнесу підтримав народний депутат Іван Мірошниченко, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

«Президент і прем'єр повинні навести лад з цими наїздами. Ми також звертаємося до СБУ та НАБУ – припиніть ломитися у вікна, коли вам відкривають двері», - заявив Іван Мірошниченко, звертаючи увагу на методи, якими діють силовики.

«Поки ми будемо окремо, поки нас будуть розводити по кутах, нас будуть бити. Тільки разом ми можемо перемогти. До нашої заяви приєдналися і представники іноземних компаній, які вважають за краще не втручатися у внутрішню політику. Але те, що відбувається, дістало вже і їх », - зазначив Андрій Ставніцер, генеральний директор «ТІС».

На підтримку заяви на сцену конференції також вийшли президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов, акціонер корпорації «Сварог Вест Груп» Андрій Гордійчук, керівник Херсонського морського торгового порту Андрій Соколов та інші. Вони закликали всіх присутніх підписати відкритий лист до президента і прем'єр-міністра.

Як повідомлялося, у четвер, 6 липня 2017 року, Служба безпеки України провела обшуки в чотирьох офісах компанії Risoil і трьох квартирах співробітників компанії.