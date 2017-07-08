Магічні сімки: у Дніпрі одружилася рекордна кількість пар



В магію трьох сімок вірить настільки багато людей, що вчорашній день став справжнім весільним бумом в Дніпрі і по всій країні. Саме 7.07.17 одружилася рекордна кількість пар за всі роки незалежності України, передає dp.vgorode.ua

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При тому, що в наймагічніший день тисячоліття 07.07.07 найбільше пар розписалася в Києві - 317, що на сотню менше показників вчорашньої весільної лихоманки.