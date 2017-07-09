Рятувальники виявили тіла ще двох із трьох сестер, які потонули у водосховищі в Одеській області

Сьогодні рятувальники виявили тіла ще двох із трьох сестер, які потонули у водосховищі в Балтському районі Одеської області в ніч на 7 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, знайдені тіла 23-річної та 16-річної дівчат. Тіло ще однієї потонулої сестри було виявлено напередодні.

«8 липня о 18.35 в ямі, на відстані 150 м від колекторів, виявлено загиблу, 2000 року народження. У неділю, 9 липня о 6.45 на відстані 210 м від колекторів - другу загиблу, 1994 року народження. О 7.10 на відстані 270 м від колекторів виявлено третю дівчину, 2001 року народження», - йдеться в повідомленні.

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Пошукові роботи проводилися з 7 по 9 липня. До них залучалися 5 підрозділів ДСНС, водолазна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення та ін. За період пошукових робіт було обстежено 145 га водосховища.

Всі потонулі були виявлені співробітниками ДСНС за допомогою човнів і саморобних пристроїв.

У Балтському районі оголошено 3-денну жалобу.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 7 липня під час прогулянки на човні водосховищем у селі Перельоти Одеської області потонули три рідні сестри - 23, 17 і 16 років.