В Одеській області виявлено тіло однієї з трьох сестер, які потонули у водосховищі

У Балтському районі Одеської області виявлено тіло однієї з трьох сестер, які потонули у водосховищі у ніч на 7 липня.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, сьогодні в другій половині дня було виявлено тіло ​​17-річної дівчини, яка разом з двома сестрами і двома знайомими перебувала у човні, який перекинувся.

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На даний час пошуки ще двох дівчат, що потонули, тривають.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 7 липня під час прогулянки на човні на водосховищі в селі Перельоти Одеської області потонули три рідні сестри віком 23, 17 і 16 років.