У "ДНР" почастішали випадки свавілля з боку бойовиків – ІС

На окупованій території Донецької області постійно збільшується кількість злочинів та проявів свавілля з боку бойовиків «ДНР» по відношенню до місцевого населення.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

Відзначається, що з початку липня «правоохоронцями ДНР» і «МГБ ДНР» зафіксовано безліч подібних фактів. Наприклад, в цей період співробітниками «МГБ ДНР» затримано 2 бойовиків одного з формувань «1-го АК ДНР», які відібрали у цивільної особи легковий автомобіль, завдавши при цьому власнику автомобіля ножові поранення.

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Також у н. п. Седово (Новоазовський р-н) «Камаз» бойовиків збив на смерть цивільну особу (пересувався на мопеді), а поблизу н. п. Андріївка (Волноваський р-н) «Урал» бойовиків скоїв наїзд на жінку, остання загинула на місці.

Крім того, повідомляється, що 5 липня представниками керівництва «1 АК ДНР» на позиціях бойовиків «3-й омсбр» (Горлівка) знайдено велику кількість наркотичних речовин.