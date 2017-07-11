Під Радою запалили фаєри: мітингувальники вимагають зняття недоторканності з депутатів (фото, відео)

Під Верховною Радою зібрались близько двох сотень людей, які вимагають зняття недоторканності з депутатів та притягнення їх до кримінальної відповідальності

Як передає кореспондент УНІАН, наразі під стінами парламенту зібралися як люди з партійними прапорами, так і ті, хто тримає у руках транспаранти з вимогою зняти недоторканність депутатів.

На прапорах написано: “Зняти недоторканність!”, “Арешт або шини”, “Зупиніть це розенблатство” тощо. Наразі близько двох десятків активістів з дерев'яними палицями в руках розмістили навпроти входу до будівлі Верховної Ради жерстяні бочки, по яких барабанять цими кийками. Перех входом до будівлі парламенту розмістились кілька сотень нацгвардійців, також біля парламенту стоїть кілька поліцейських машин, “швидка допомога”, а також автомобіль ДСНС.

Наразі ніяких агресивних дій з боку мітингувальників немає. Переважна їх більшість слухає аудіотрансляцію з сесійної зали.

Як повідомляє ТСН, члени "Азова" розпочали ходу від вулиці Грушевського до Верховної Ради. Вони йшли, вигукуючи гасла та під виконання пісні "Воины света". Потім активісти перекрили дорогу та палили фаєри.

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У той же час, у поліції заявляють, що не вбачають наразі якихось правопорушень у діях мітингувальників.

УНІАН повідомляв, що Рада сьогодні розглядає зняття недоторканності з депутатів. Генеральний прокурор Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата,Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Однак Регламентний комітет визнав умотивованими і обґрунтованими лише подання на Розенблата. Наразі відомо, що Рада відмовилася позбавити Дейдея депутатської недоторканності.