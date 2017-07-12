"Приставили пістолет і відвезли в пустелю": кримчанин розповів про своє викрадення ФСБ (відео)
Бородін також напередодні розмістив відео в facebook з розповіддю про викрадення, яке сталося ввечері 10 червня.
В анексованому Криму жителя с. Леніно Петра Бородіна невідомі викрали з-під його будинку і влаштували "допит" на пустирі.
Про це повідомив сам Бородін в коментарі Крим.Реалії.
Бородін також напередодні розмістив відео в facebook з розповіддю про викрадення, яке відбулося увечері 10 червня.
"Приїхав з роботи і ліг спати. Потім мені подзвонили і сказали, що їде до мене якийсь друг, який не бачив мене чотири роки. Дивлюся, якась машина під'їхала. З машини сказали "сідай". Я сів, і мені там почали допити влаштовувати. Обзивали мене. Питали про якогось Олега. Сказав, що не знаю, після чого почали мені погрожувати. Я мовчав і нічого не говорив", - сказав Бородін.
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За словами кримчанина, через деякий час йому до боку приставили пістолет і відвезли в пустир біля Феодосії.
"Вивезли. Почали погрожувати. Питали за якусь організацію, в якій я нібито перебував, комусь щось розповідав - маячня всяка. Один дістав пістолет і почав стріляти в повітря. Лякали мене. Змусили мене написати, що я в ніякій організації не перебуваю, ознайомлений з опитуванням", - сказав Бородін.