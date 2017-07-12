Російський гурт виконав хіт "Океану Ельзи" (відео)

Російський рок-гурт "Animal ДжаZ" під час фестивалю "Нашествие" виконав кавер-версію пісні українського "Океану Ельзи" "Без бою". Відеозапис виступу опубліковано на Youtube-каналі animaljazzify.

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"Ми дуже хочемо, щоб ця група рано чи пізно повернулася не тільки в "Нашествие", але й взагалі в Росію. І не тільки цей гурт, а всі українські гурти. Поки що їх тут немає, ми будемо співати пісні", – заявив лідер Animal ДжаZ.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в Росії пропагандисткий "Перший канал" вибачився за фейк про те, що український гурт "Океан Ельзи" у 2016-2017 дав у РФ 35 концертів.