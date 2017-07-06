Російські пропагандисти перепросили за фейк про "Океан Ельзи" (відео)

У Росії пропагандистський "Перший канал" вибачився за фейк про те, що український гурт "Океан Ельзи" у 2016-2017 дав у РФ 35 концертів. Про це повідомили під час ефіру передачі "Час покаже", відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі.

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"У мене зараз дуже важлива й дуже непроста місія... Я хочу вибачитися за нашу вчорашню прикру помилку. Група "Океан Ельзи" дійсно не гастролювала у Росії з 2014 року. Я прошу вибачення у всіх наших глядачів", - заявив ведучий.

Варто зазначити, що "Океан Ельзи" не виступав в Росії з грудня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, російський пропагандистський "Перший канал" "підрахував" кількість концертів українського гурту "Океан Ельзи" протягом 2016-2017 років на території РФ. За його "даними", відбулося цілих 35 концертів.