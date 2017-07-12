У Житомирі до вересня встановлять "лежачих поліцейських" біля шкіл та дитсадків

У Житомирі до 1 вересня планують облаштувати 30 засобів примусового зниження швидкості - так званих «лежачих поліцейських» - на 30 об'єктах міста, в першу чергу біля шкіл та дитячих садочків. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні, для цього комунальне підприємство управління автомобільних шляхів Житомирської міської ради вже придбало 416 секцій для облаштування «лежачих поліцейських».

«Кількість придбаних нами деталей дає можливість облаштувати засоби примусового зниження швидкості на 30 об'єктах міста. До списку пріоритетного місця встановлення «лежачих поліцейських» потраплять пішохідні переходи біля шкіл та садочків міста», - каже директор цього підприємства Сергій Янушевич.

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Роботи по монтажу «лежачих поліцейських» заплановано завершити вже до 1 вересня.

Нагадаємо, житомирське комунальне підприємство управління автомобільних шляхів Житомирської міської ради ( КП «УАШ», м. Житромир) надає послуги з експлуатаційного утримання доріг.