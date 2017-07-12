В Житомирській ОДА завтра працюватиме "гаряча лінія" з питань економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва

13 липня працюватиме «гаряча лінія» з питань діяльності департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської ОДА. Про це УНІАН повідомили у прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, на всі запитання відповідатимуть: директор вказаного департаменту Олексій Шатило – (0412) 47-38-83 та його заступники Віктор Градівський – (0412) 47-46-05 та Наталія Арендарчук – (0412) 47-45-93.

Лінія працюватиме з 9 до 13 год.

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