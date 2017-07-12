В Житомирській ОДА завтра працюватиме "гаряча лінія" з питань економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва
14:45, 12 липня 2017Суспільство
96 0
Лінія працюватиме з 9:00 до 13:00.
Ілюстрація / REUTERS
13 липня працюватиме «гаряча лінія» з питань діяльності департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської ОДА. Про це УНІАН повідомили у прес-служба Житомирської облдержадміністрації.
Читайте такожВ Житомирі представники координаційної ради при ОДА стали донорами для дітей
Як зазначається у повідомленні, на всі запитання відповідатимуть: директор вказаного департаменту Олексій Шатило – (0412) 47-38-83 та його заступники Віктор Градівський – (0412) 47-46-05 та Наталія Арендарчук – (0412) 47-45-93.
Лінія працюватиме з 9 до 13 год.
Раныше в Житомирі відкрили набір в патрульну поліцію для нового підрозділу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter