В Житомирській ОДА завтра працюватиме "гаряча лінія" з питань економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва

14:45, 12 липня 2017
Суспільство
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Лінія працюватиме з 9:00 до 13:00.

Ілюстрація / REUTERS

13 липня працюватиме «гаряча лінія» з питань діяльності департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської ОДА. Про це УНІАН повідомили у прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, на всі запитання відповідатимуть: директор вказаного департаменту Олексій Шатило – (0412) 47-38-83 та  його заступники Віктор Градівський – (0412) 47-46-05 та Наталія Арендарчук – (0412) 47-45-93.

Лінія працюватиме з 9 до 13 год.

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