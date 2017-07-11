У Харкові відкрили набір в патрульну поліцію для нового підрозділу

У Харкові стартував додатковий набір на службу в патрульну поліцію. Про це повідомив голова патрульної поліції Харкова Вадим Лісничук.

Читайте такожУ Житомирі стартував новий набір до патрульної поліціїНавчання триває 4 місяці. У цей період, кандидати на посаду патрульного проходять фізичну підготовку і вчать закони.

Основні вимоги - хороша фізична підготовка, відсутність судимості і знання законів України. Вік кандидатів – від 20-ти до 35-ти років.

«В патрульній поліції Харкова є 250 вакантних посад. Набір проводиться для патрулювання трас державного і міжнародного значення. Патрульні будуть працювати у дорожній патрульній поліції і групі швидкого реагування», – сказав Лісничук.

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно заповнити анкету на офіційному сайті і вибрати дату для подачі необхідних документів. Фінальним етапом конкурсу є співбесіда з комісією патрульної поліції. Також кандидати проходять тестування.

Зазначимо, що за весь час існування Харківської патрульної поліції звільнилося 90 співробітників. Більшість випадків пов'язана з відсутністю фінансової мотивації.