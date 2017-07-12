У Криму розпочалося чергове засідання у справі Ільмі Умерова

У Сімферопольському районному суді Криму розпочалося чергове, вже шосте, засідання у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його дочка Аіше Умерова.

«Суддя з'явився у залу з 10-хвилинним запізненням і одразу оголосив перерву у зв'язку з неполадками з аудіофіксацією», - повідомила вона.

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За словами Умерової, на засіданні присутні адвокати в повному складі: Марк Фейгін, Еміль Курбедінов, Олександр Подрабінек і Едем Семедляєв.

На даний момент судове засідання після технологічної перерви продовжилося.

Нагадаємо, 12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм.

Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також поміщення у психіатричну лікарню для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс. Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні в психіатричній лікарні.

21 березня 2017 року Умерову вручили обвинувальний висновок у його справі. 7 червня в Сімферопольському районному суді відбулося перше засідання по суті у справі Умерова.