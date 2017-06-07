Суд у Криму дозволив російському правозахиснику Подрабінеку бути захисником у справі Умерова

Російського публіциста і правозахисника Олександра Подрабінека допустили як громадського захисника на процес у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Про це Радіо Свобода повідомила дочка Умерова Айше, яка була на засіданні підконтрольного Кремлю Сімферопольського районного суду.

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«Сторона захисту подала клопотання про введення в судовий процес як громадського захисника відомого дисидента і правозахисника з Москви Олександра Подрабінека. Суд, не дивлячись на протест прокурора, допустив Подрабінека до участі в процесі», – повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд в анексованому Криму почав розглядати по суті справу Ільмі Умерова.

12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм.

Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також поміщення до психіатричної лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс.

Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену складну операцію на серці та цукровий діабет, Умерова примусово утримували 3 тижні в психіатричній лікарні.

21 березня 2017 року Умерову вручили обвинувальний вирок у його справі.