Житомирські прикордонники затримали українця та росіянина, які намагалися незаконно потрапити до Чорнобильської зони. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як зазначається у повідомленні, вчора неподалік населеного пункту Вільча на Київщині прикордонниками відділу «Млачівка» Житомирського загону було виявлено 2-ох осіб, які намагались потрапити до зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення.

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Проникнути на територію Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку намагались українець та росіянин 24-ох та 29-ти років. Як з’ясувалось громадянин Росії потрапив на територію нашої держави встановленим порядком через один з пунктів пропуску

Наразі для встановлення обставин правопорушення та прийняття правового рішення затриманих доставлено до підрозділу Національної поліції.

Раніше Житомирські прикордонники затримали в Чорнобильській зоні двох сталкерів-іноземців.