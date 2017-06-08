Житомирські прикордонники затримали в Чорнобильській зоні двох сталкерів-іноземців

Житомирські прикордонники разом з поліцією затримали в Чорнобильській зоні двох сталкерів-іноземців.

Про це повідомив керівник прес-служби Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України Юрій Шахрайчук.

За його словами, у Київській області прикордонники відділу «Іванків» Житомирського загону спільно з представниками Національної поліції виявили громадянина Литви, який незаконно проник в зону відчуження.

Шахрайчук додав, що поліцією та прикордонниками був затриманий ще один сталкер - житель Німеччини, який офіційно прибув в Україну.

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Працівники поліції спільно з прикордонниками виявили обох іноземців під час патрулювання відселеної Прип'яті. Правопорушники потрапили в зону відчуження в районі села Губин Іванківського району без дозволу відповідних органів, чим порушили вимоги радіаційної безпеки.

Відносно порушників поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлені в Славутицької районного суду Київської області для прийняття рішення.

Як повідомляв УНІАН, у Чорнобилі було зафіксовано масове отруєння серед працівників АЕС.