У Дніпрі створили службу з видалення нелегальних рекламних оголошень

19:33, 12 липня 2017
Суспільство
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У міськраді закликали небайдужих громадян приєднатися до очищення міста від рекламних оголошень.

Бурштиновий Острів

У Дніпрі створили відділ в структурі комунального підприємства "Земград", який буде займатися ліквідацією оголошень в непризначених для цього місцях.

Про це повідомив начальник управління реклами міської ради Руслан Мороз на своїй сторінці в Facebook.

"Закликаємо всіх небайдужих дніпрян долучитися до очищення міста від "рекламного сміття", - пише Мороз, також запрошуючи на роботу дніпровських активістів.

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Теги: #незаконна реклама