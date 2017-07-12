У Дніпрі створили службу з видалення нелегальних рекламних оголошень
19:33, 12 липня 2017Суспільство
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У міськраді закликали небайдужих громадян приєднатися до очищення міста від рекламних оголошень.
У Дніпрі будуть боротися з рекламними оголошеннями \ Бурштиновий Острів
У Дніпрі створили відділ в структурі комунального підприємства "Земград", який буде займатися ліквідацією оголошень в непризначених для цього місцях.
Про це повідомив начальник управління реклами міської ради Руслан Мороз на своїй сторінці в Facebook.
"Закликаємо всіх небайдужих дніпрян долучитися до очищення міста від "рекламного сміття", - пише Мороз, також запрошуючи на роботу дніпровських активістів.
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