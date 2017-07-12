У Дніпрі створили службу з видалення нелегальних рекламних оголошень

У Дніпрі створили відділ в структурі комунального підприємства "Земград", який буде займатися ліквідацією оголошень в непризначених для цього місцях.

Про це повідомив начальник управління реклами міської ради Руслан Мороз на своїй сторінці в Facebook.

"Закликаємо всіх небайдужих дніпрян долучитися до очищення міста від "рекламного сміття", - пише Мороз, також запрошуючи на роботу дніпровських активістів.