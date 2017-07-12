У Запоріжжі затримано членів банди, які для злочинної схеми викрадали й били працівників великих заводів

Співробітниками управління карного розшуку Запорізької області ліквідована міжрегіональна злочинна організація, яка протягом 2013-2017 років скоїла понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів.

Читайте такожУ Дніпрі вручили підозру кримінальному авторитету ТарануЯк повідомив УНІАН начальник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олег Золотоноша, підозрюваних затримали сьогодні, 12 липня.

«Злочинці займалися незаконними розробками шлакових відвалів. Крім цього, впроваджувалися в роботу закритих комп'ютерних систем бюджетоутворюючих підприємств міста, при цьому фіктивно збільшували фактичну вагу реалізованого металобрухту. Після чого грошові кошти, отримані злочинним шляхом, конвертували й легалізували, спрямовуючи їх у реальний сектор економіки», - розповів Золотоноша.

За словами керівника обласної поліції, інформацію про порядок поставок, переробки металу й схеми розрахунку злочинці отримували шляхом погроз співробітникам підприємств, зокрема, викрадали людей, били, а в окремих випадках спалювали автомобілі працівникам заводів.

Всього затримано 8 членів злочинної організації. Їм уже повідомлено про підозру в скоєнні тяжких злочинів.

Також до незаконної діяльності угруповання причетні ще 35 осіб.

На даний момент проводяться обшуки й затримання.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня співробітники запорізької поліції в смт Кирилівка нейтралізували злочинну групу кримінального авторитета і «смотрящего» «Маріка». Злочинці займалися вимаганнями й викраденням людей, курирували наркобізнес. До складу злочинної групи входили п'ятеро осіб.

Також 7 липня в Запоріжжі поліцейські затримали п'ятьох учасників злочинного угруповання, яке нападало на зали гральних автоматів і грабувало їх.