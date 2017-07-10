У Кропивницькому затримали банду з наркотиками на мільйон гривень та арсеналом зброї

У Кропивницького поліція затримала наркоділків з психотропами на суму понад 1 млн гривень і арсеналом зброї. Про це повідомляє прес-служба поліції Кіровоградської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, двоє жителів Кропивницького, 33 і 38 років, стежили за постачанням та реалізацією психотропних речовин в області.

В ході обшуків за місцем проживання підозрюваних і в салонах належних їм автомобілів співробітники поліції вилучили понад 0,5 кг речовини, схожої на амфетамін, електронні ваги, значна кількість спеціальних ємностей для упаковки, готівкові кошти, а також арсенал зброї та боєприпасів.

Зокрема, були вилучені предмети, зовні схожі на гранати і запали до них, у кількості 4 одиниць, 4 пістолети, обріз мисливської рушниці та гладкоствольна зброя, 1 автомат, близько 100 патронів різного калібру.

"Вартість вилученого психотропу за цінами "чорного ринку" становить більше мільйона гривень", - йдеться в повідомленні прес-служби.

В даний час правоохоронці з'ясовують походження арсеналу.

Крім того, були виявлені і вилучені золоті вироби, колекційна холодна зброя, годинники, телефони і планшети, побутова техніка та інші цінні речі, які могли бути отримані від клієнтів у рахунок оплати, 6 легкових автомобілів, з них 4 елітних.

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За даними фактами порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаївській області ділки-поліцейські приторговували контрафактним алкоголем власного виробництва.