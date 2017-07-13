СБУ спростувала інформацію про роботу начальника Яворівського полігону Слісарчука на російську розвідку

21:00, 13 липня 2017
Суспільство
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Правоохоронці дійсно проводять досудове розслідування щодо посадової особи одного з підрозділів ЗСУ Західного регіону, проте вона стосується не Слісарчука.

Прізвище фігуранта справи не називається / УНІАН

Інформація про те, що фігурантом кримінальної виробництва з ознаками державної зради є начальник Міжнародного центру миротворчості та безпеки Ігор Слісарчук, не відповідає дійсності. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

У прес-службі розповіли, що правоохоронці дійсно проводять досудове розслідування щодо посадової особи одного з підрозділів ЗСУ Західного регіону, проте вона стосується не Слісарчука. При цьому прізвище фігуранта справи не називається.

"Розслідування проходить в рамках кримінального провадження за фактом дій, які містять ознаки державної зради", - йдеться в повідомленні.

При цьому головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела в контррозвідці СБУ повідомив, що обшуки проводяться не у Слісарчука, а у його підлеглого.

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"У зв'язках з російською військовою розвідкою підозрюється начальника полігону - це структурний підрозділ Міжнародного центру. На даний момент він ще не затриманий, стосовно нього проводяться слідчі дії, вилучення матеріалів", - уточнив він.

Пізніше в прес-службі Міжнародного центру миротворчості та безпеки підтвердили, що в постанові суду йдеться не про начальника Яворівського полігону.

"Ця особа не є начальником Міжнародного центру миротворчості та безпеки, а здійснює службову діяльність у межах іншої відповідальності і компетенції", - уточнили там.

Раніше повідомлялося, що СБУ підозрює вроботі на Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Росії начальника Яворівського полігону (Львівська область).

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Теги: #держзрада начальника полігону