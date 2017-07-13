Працював на російську розвідку та діяв на шкоду суверенітету України: СБУ підозрює начальника полігону у держзраді

СБУ підозрює у роботі на Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Росії начальника Яворівського полігону (Львівська область). Про це йдеться в ухвалі Шевченківського суду.

В ухвалі зазначається, що військовий із 2015 по 2016 роки «діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України, на виконання завдань співробітників Головного управління розвідки Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (далі - ГРУ ГШ ЗС РФ) вчиняв дії, направлені на надання вказаній іноземній організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, шляхом збирання та передачі відомостей військового характеру щодо діяльності МЦМБ».

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Також в документі зазначається, що військовий передав правоохоронцям уривок паперу з надписом «quarto xmail.net» та надрукованою на звороті фразою «Затверджено наказом командира військової частини А 4150 від 30.12.2015 року № 755», ноутбук, диски та паролі до програми, а також флеш-накопичувач, за допомогою яких він здійснював зв'язок з представниками російської розвідки.

Також зазначається, що суд арештував вказане майно, задовольнивши клопотання слідчого СБУ. Справу розслідують за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада)

При цьому, як пише LB.ua начальником Яворівського полігону з 2011 року донині є полковник Ігор Слісарчук.

Як повідомляв УНІАН раніше, Служба безпеки України оголосила підозру у державній зраді жителю Херсонщини, який у 2014 році брав активну участь у діяльності так званої "самооборони Криму" та причетний до незаконної окупації півострова Росією. Як повідомляється на сайті СБУ, за свої злочини на тимчасово окупованому півострові чоловік отримав медаль "За возвращение Крыма" та нагородне посвідчення міністерства оборони РФ.