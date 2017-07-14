У шортах та без макіяжу: в Мережі з'явилися нові фото схудлої Пугачової
14:06, 14 липня 2017Суспільство
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Артист Максим Галкін опублікував фото дружини Алли Пугачової в Юрмалі.
Народна артистка СРСР Алла Пугачова продовжує приємно вражати своїх прихильників своєю фізичною формою. Так, у Мережі опубліковано знімки, на яких співачку можна побачити у коротких шортах, без макіяжу та поруч із Галкіним.
Фоловери у коментарях під світлинами засипають "примадонну" компліментами щодо її вигляду.
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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Галкін зняв відео про відпочинок подружжя в Юрмалі, на якому можна побачити прекрасну фізичну форму народної артистки СРСР, якій у квітні цього року виповнилося 68 років.
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