Українську збірну урочисто провели на Дефлімпіаду-2017 (фоторепортаж)

У Києві на Поштовій площі відбулися урочисті проводи національної дефлімпійської збірної команди України на XXIII літні Дефлімпійські ігри, які пройдуть в турецькому місті Самсун з 18 по 30 липня.

У змаганнях візьмуть участь майже 5 тисяч спортсменів, які не чують, і спортсменів з вадами слуху з 109 країн світу.

Національна дефлімпійська збірна команда України (разом з тренерським штабом) вперше за свою дефлімпійську історію буде найбільшою - 290 осіб. Спортсмени-дефлімпійці України вперше візьмуть участь у 15 видах спорту.