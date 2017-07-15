Українську збірну урочисто провели на Дефлімпіаду-2017 (фоторепортаж)

11:29, 15 липня 2017
Суспільство
436 0

Спортсмени-дефлімпійці України вперше візьмуть участь у 15 видах спорту.

Спортсмени-дефлімпійці України вперше візьмуть участь у 15 видах спорту / фото УНІАН

У Києві на Поштовій площі відбулися урочисті проводи національної дефлімпійської збірної команди України на XXIII літні Дефлімпійські ігри, які пройдуть в турецькому місті Самсун з 18 по 30 липня.

У змаганнях візьмуть участь майже 5 тисяч спортсменів, які не чують, і спортсменів з вадами слуху з 109 країн світу.

Національна дефлімпійська збірна команда України (разом з тренерським штабом) вперше за свою дефлімпійську історію буде найбільшою - 290 осіб. Спортсмени-дефлімпійці України вперше візьмуть участь у 15 видах спорту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Дефлімпійські ігри#дефлімпійська збірна України