Українську збірну урочисто провели на Дефлімпіаду-2017 (фоторепортаж)
11:29, 15 липня 2017Суспільство
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Спортсмени-дефлімпійці України вперше візьмуть участь у 15 видах спорту.
Спортсмени-дефлімпійці України вперше візьмуть участь у 15 видах спорту / фото УНІАН
У Києві на Поштовій площі відбулися урочисті проводи національної дефлімпійської збірної команди України на XXIII літні Дефлімпійські ігри, які пройдуть в турецькому місті Самсун з 18 по 30 липня.
У змаганнях візьмуть участь майже 5 тисяч спортсменів, які не чують, і спортсменів з вадами слуху з 109 країн світу.
Національна дефлімпійська збірна команда України (разом з тренерським штабом) вперше за свою дефлімпійську історію буде найбільшою - 290 осіб. Спортсмени-дефлімпійці України вперше візьмуть участь у 15 видах спорту.
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