Українські парашутисти в небі над Харківщиною встановили національний рекорд (фото, відео)

У неділю, 16 липня, на аеродромі "Коротич" під Харковом був встановлений рекорд України в категорії "Великі формації з перестроением". Про це повідомляється на сторінці у Facebook харківського аероклубу.

У стрибку взяв участь 21 парашутист з усієї України (у їх числі – відео-оператор). Стрибали в рампу літака Ан-28 з висоти 5500 метрів. У вільному падінні скайдайвери виконали 5 перестроювань і показали 6 великих формацій, пише "Дзеркало тижня".

Одна з 6 фігур нового рекорду – точна копія формації, побудованої в 1995 році.

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Проект носить назву "Назад в майбутнє. 20-way". За словами президента Федерації парашутного спорту України Олега Шаповалова, таку назву рекорд отримав в ознаменування першого рекорду України в категорії "Великі формації".

Як повідомляв УНІАН, американець першим у світі здійснив стрибок з літака без парашута з висоти 7,6 тисячі метрів.